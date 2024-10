In Sardegna

Nuova energia per Dolianova e per il territorio: il 24 marzo Enel rinnoverà la cabina secondaria di via Leopardi con la manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche e la sostituzione delle apparecchiature a comando manuale con l'installazione di nuovi macchinari di moderna tecnologia telecomandabili a distanza, per un investimento di 12mila euro.