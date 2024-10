Enel X, la Società del Gruppo Enel dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali che promuove la mobilità elettrica in un’ottica di sostenibilità ambientale, è stata autorizzata dall’Amministrazione Comunale di Sardara, guidata dal sindaco Roberto Montisci, sempre in prima linea sulle tematiche ambientali, ad installare ulteriori tre infrastrutture di ricarica (IDR) in aggiunta alle cinque già autorizzate dallo scorso novembre, per un totale, a lavori ultimati di sedici punti di ricarica elettrica, visto che ogni IDR ha due punti di ricarica.

L’iniziativa è nata dalla sottoscrizione a maggio 2018 di un protocollo d’intesa tra Enel X e l’Associazione Paesi Bandiera Arancione, a cui aderisce il Comune di Sardara, per promuovere congiuntamente “lo sviluppo e la diffusione della mobilità elettrica nei comuni facenti parte dell’associazione”, ed è stata resa operativa dalla firma di un ulteriore protocollo d’intesa ad agosto 2018 tra Comune di Sardara ed Enel X Mobility che prevede “la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici nel territorio comunale” i cui aspetti commerciali e tecnici sono stati gestiti rispettivamente dal key account manager Milena Manis e dal tecnico direzione lavori Enrico Malduca.

Le postazioni

In questi mesi sono state installate ed attivate quattro infrastrutture di ricarica (due in via Tirso, una in Piazza Podde e una in via Campania) mentre è in fase di definizione autorizzativa degli enti preposti l’IDR che sarà attivata in Piazza Gramsci. Delle tre recentemente autorizzate, due saranno installate presso l’area antistante l’Hotel Sardegna Termale e un’altra nell’abitato cittadino in Via Campania, angolo Via Lombardia.

Tutte le infrastrutture di ricarica sono del tipo Pole Station, ognuna è dotata di due prese trifase per consentire la ricarica di due veicoli in contemporanea con una potenza complessiva a pieno carico di 44 kW e sono idonee alla ricarica di tutti i tipi di veicoli elettrici senza vincoli di operatore; i tempi per una ricarica completa variano tra 1 e 2 ore a seconda del veicolo e dello stato della batteria.

L'App

Tutte le IDR di Enel X Mobility sono gestite in cloud tramite una piattaforma informatica che consente di monitorare e gestire l’infrastruttura in tempo reale da remoto dovunque essa sia garantendo ad esempio la possibilità di avviare o interrompere un processo di ricarica. Enel X mette inoltre a disposizione l’App gratuita Enel X Recharge che i soggetti interessati potranno utilizzare per localizzare le infrastrutture di ricarica più vicine al punto in cui si trovano, verificarne dunque la disponibilità ed eventualmente prenotarle per la ricarica che potrà essere monitorata sempre tramite l’App.

Il sindaco di Sardara, Roberto Montisci, dichiara: “Sono convinto che per rendere più vivibili le nostre città sia fondamentale migliorare la qualità dell’aria che respiriamo, del cui inquinamento i maggiori responsabili sono proprio i veicoli a combustione dai quali dipende anche la maggior parte dell’inquinamento acustico. In questo modo vogliamo dare il nostro piccolo contributo al miglioramento dell’ambiente riducendo il consumo di combustibili fossili e per questo Sardara, paese termale e meta di visitatori e turisti, ha voluto scommettere sulla rapida diffusione delle automobili elettriche, favorendo la realizzazione delle necessarie infrastrutture per la ricarica sia nel centro urbano che nell’area termale, anche grazie agli investimenti che Enel X sta effettuando sul territorio nazionale. Ed è con piacere che ho potuto assistere ai primi rifornimenti di auto elettriche di automobilisti di passaggio, grazie all’App già funzionante, che non hanno perso l’occasione per un caffè al bar ed una breve passeggiata per le vie del paese, cosa che, per un paese a vocazione turistica, non può che essere apprezzata.”

La mobilità elettrica è ormai una realtà” – ha dichiarato Carlo Dessì, responsabile Zona Sardegna di Enel X - “Coinvolgendo quanti credono nel nostro Paese e nella capacità di innovazione della nostra azienda, stiamo realizzando anche in Sardegna, come in Italia, una rete di ricarica che favorirà l’evoluzione di un sistema di mobilità sostenibile, con grandi benefici per l’ambiente e per i cittadini.