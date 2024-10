“La Regione è al fianco del sindaco di Sant'Antioco ed è pronta a sostenere la sua azione sia in sede politica, sia in quella giurisdizionale”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Ugo Cappellacci, dopo aver contattato il sindaco Corongiu e aver offerto il suo sostegno alle iniziative nei confronti dell’ENEL. “Chi eroga un servizio pubblico – ha osservato il presidente - non può pensare che i diritti dei cittadini e di un territorio possano diventare una sorta di benevola e solo eventuale concessione, soggetta ad interruzioni continue, ma deve avere ben chiaro che esiste una comunità i cui interessi non possono essere messi in discussione”.