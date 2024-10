L’Enel comunica che a causa di lavori sugli impianti elettrici ad Alghero, il giorno 15 marzo ci sarà l’interruzione dell’energia elettrica dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Nel dettaglio, le zone interessate saranno quelle di:

Via degli Orti, civico 32- 42, da 46 a 48, da 41 a 43, da 47a 53 e da 59 a 63

Via degli Orti, traversa A civico 2, da 8 a 10, da 16 a 18 e da 22 a 22a

Via Garibaldi, dal civico 6, 8, 5, 7, 60b, da 49 a 51, da 53b a 55, 63, 69 e da 77 a 79

Via Amsicora, civico 2, da 2b a 4, 1b a 3 e 15

Via Amsicora, traversa A dal civico 1 a 3 e 2

Via Spano, civico 23.

L’Enel avvisa gi utenti interessati che durante i lavori la corrente elettrica potrebbe essere riattivata momentaneamente, ma invita comunque a non commettere imprudenze come l’uso dell’ascensore.