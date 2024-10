Enel apre al pubblico sabato 22 ottobre, come di consueto, la Centrale idroelettrica del Taloro. Dalle 10.00 alle ore 17.30, l’impianto sarà a diposizione dei visitatori e delle famiglie che vorranno scoprire come nasce l’energia elettrica dall’acqua. Sarà possibile partecipare alle visite guidate organizzate da tecnici di Enel e conoscere le tecnologie applicate per la produzione di energia elettrica rinnovabile.

Enel in Sardegna ha un’importante tradizione di produzione di energia idroelettrica. – spiega Renato Giardina Responsabile Enel Hydro Sardegna – Per noi rinnovare l’appuntamento con Centrale Aperta è motivo di grande soddisfazione. Siamo contenti di poter festeggiare insieme con il territorio al quale siamo fortemente legati.

Acqua, energie rinnovabili, sostenibili e ambiente saranno i protagonisti della giornata. Oltre alle consuete visite guidate dell’impianto, il programma è ricco di appuntamenti per grandi e piccini con mostre, attività ludiche e di intrattenimento, stand con prodotti tipici e punto ristoro.

Per la musica si potranno ascoltare i cori polifonici, 'Zente Sarda' di Ovodda, "Gusana" di Gavoi, “S'Urbale” di Teti e il coro di Olzai.

Per le attività sportive, ci sarà il tiro con l’arco: sia con esibizioni che con tiri di prova assistiti da “Archery Team”. Sarà presente all’appuntamento la neo campionessa italiana under 20, Giulia Aru, per la specialità 3D. Inoltre si potrà andare in canoa sul lago di Cucchinadorza, assistiti dagli istruttori della CKS le Saline.

All’evento sarà presente anche uno stand di Enel Energia in cui sarà possibile provare le biciclette elettriche.