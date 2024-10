Durante la II edizione del Forum della Polizia Locale 2023 di Bergamo il comitato scientifico ha consegnato un encomio solenne con menzione di pubblica benemerenza al Comando di Sassari per l’operazione nel campo dell’ottobre 2022 nel campo di Piandanna. Si trattò di un delicato intervento che portò alla contestazione di una serie di gravi reati ambientali nei confronti di numerosi appartenenti alla comunità che abitava nell’area, con 14 misure cautelari in carcere, sequestri e confische dei mezzi utilizzati per traffici illeciti di rifiuti, a cui seguì la bonifica della zona.

«Si tratta di un riconoscimento prestigioso che ci riempie di orgoglio» ha commentato il comandante Gianni Serra.

«Questo premio – si legge nella motivazione con cui il comitato scientifico ha conferito l’encomio – non solo riflette l’impegno straordinario profuso, ma testimonia anche l’importante impatto nel migliorare la qualità della vita nella comunità».