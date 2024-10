E' emergenza sangue a Sassari, dove la signora Maria Bonaria Gessa, 65 anni, ha un continuo bisogno di trasfusioni di sangue a causa di una rara patologia che le causa continue emorragie interne.

A dare l'allarme sono le figlie della donna, che si sono attivate per trovare una soluzione alla drammatica situazione. "Nostra madre è ricoverata da più di 20 giorni al Palazzo Clemente delle Cliniche San Pietro di Sassari - raccontano a Sardegna Live -. Ha una emorragia intestinale che i medici non riescono ad arrestare. E' dovuta a una rara sindrome, la cosiddetta sindrome di Abernethy, che richiede la continua trasfusione di sacche di sangue: ne son state necessarie già oltre 50".

"In Sardegna - proseguono le donne - come tutti sanno si registra una carenza enorme di sangue. Per questo da giorni ci siamo attivate tramite i nostri pochi contatti per provare a trovare donatori che aiutino nostra madre. Abbiamo trovato qualche buon cuore ma ora non basta, anche perché probabilmente mamma dovrà sottoporsi a un intervento".

"Il suo quadro clinico è molto delicato, è anche diabetica, e a causa delle varie patologie ha una carenza di piastrine che rendono il tutto complicatissimo. Ora a Sassari bon c’è più sangue, le scorte sono veramente limitate e, nonostante abbiamo trovato amici e parenti disposti a donare in diverse zone dell'Isola, è necessario avere sangue a Sassari, poiché per questioni burocratiche sarebbe più facile e rapido averlo a disposizione".

"Nostra madre è vigile - raccontano ancora le figlie -, ma non è in condizioni neanche di alzarsi e muoversi. Per questo chiediamo una mano a chi può. Aiutateci a salvarla".