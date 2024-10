Non si arresta la protesta dei cardiopatici dell’Ogliastra per l’apertura del reparto di emodinamica all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei.

Nei giorni scorsi i pazienti hanno anche ricevuto la visita e la solidarietà del Comune di Tortolì, rappresentato dal Sindaco Massimo Cannas e dalla sua vice Lara Depau.

Come riferito dal Comune, “Hanno trovato un gruppo di pazienti provati ma motivati e tenaci nel proseguire questa battaglia sino all’apertura del servizio. A loro un ringraziamento per il grande sacrificio che stanno compiendo. Si auspica che al più presto vengano date risposte certe per questi pazienti, circa 350 e oltre mille con problemi cardiaci”.

“L'ospedale di Lanusei – fanno sapere ancora dal Comune – è indispensabile così come tutta la rete sanitaria ogliastrina per il territorio; fondamentale è la garanzia del mantenimento del primo livello e di tutti i servizi necessari a tutelare il diritto alle cure nel nostro territorio, già svantaggiato geograficamente”.

Per i pazienti non bastano le rassicurazioni ricevute: chiedono che si passi immediatamente ai fatti.