Sabato 1 aprile Orosei si colora di rosa con l’iniziativa che racconta le donne in un contesto di musica, arte e spettacolo che porta la firma del Coro femminile Intrempas diretto da Mina Nanni.



Sarà un'edizione che ancora una volta viaggia alla scoperta di esperienze, aspirazioni e sogni delle donne, in diverse forme.





Temi interessanti e protagonisti di primo piano animeranno l'evento "Emminas s’animu veru" ospitato nel Cineteatro "Pitagora" a partire dalle ore 20.00.



La combinazione di canti, balli e opere teatrali si prospetta un omaggio all’universo femminile nelle sue tante sfaccettature: dalla bellezza ai sentimenti e talvolta alla sofferenza che temi delicati come la maternità, l'alcolismo e il femminicidio proiettano nell'emergenza di un'attualità che va discussa, affrontata e risolta.



Tanti artisti e ospiti di vario interesse hanno aderito alla manifestazione presentata da Giuliano Marongiu.



<< Orosei è un paese dal cuore gentile e generoso - dice il presentatore - lo dimostra in ogni occasione. Sono molto legato a questa comunità che ha saputo conservare memoria e valori facendone un punto di forza anche per quel processo di accoglienza che ha mosso economia e turismo. L’iniziativa delle donne che si esprimono non solo con il canto ma soprattutto con la voce del cuore, affronta temi delicati e cammina tra i confini di una sensibilità encomiabile. >>



Oltre ai canti delle organizzatrici che apriranno lo spettacolo, si esibiranno il Coro polifonico femminile “Sa Pintadera” di Oristano, “Sos Cantores de sa turre” di Orosei, gli strumentisti Gian Giacomo Rosu, Giampaolo Piredda e Mino Nanni, "Su Cuncordu ‘e Tenore de Orosei”, il cabarettista Mauro Salis, il gruppo teatrale “Le belle arti” di Dorgali, il Gruppo Folk femminile “Serra Ilighes” di Sorradile.



Ci sarà spazio per gli interventi di Franca e Loredana, rappresentati del CAT (Centro Alcologico Territoriale) di Dorgali, attivo dal 1998, e per la testimonianza di chi ha ritrovato la propria vita attraversando il buio tunnel dell’alcolismo.



<<L’obiettivo dell'iniziativa è quello di richiamare l’attenzione sulla figura femminile – sostiene Mina Nanni, direttore del Coro Intrempas - a dimostrazione che anche le arti sostengono tematiche di grandi attualità. Il nostro auspicio è che tali iniziative possano lasciare il segno >>.



Proprio come le impronte di cui porta il nome il loro progetto corale, Intrempas, interpretato nei versi, che il noto poeta Salvatore Nanni, ha dedicato al sodalizio della Bassa Baronia:



"Intrempas de chie su vene hat chertu

po naschimentu in sa vidda natìa

achende a piutu piutu balentia

chin mannucros de versos in cussertu

a bortas chin gosu o a coro vertu

ma semper de sustanzia e de zenia".