Emma il 30 luglio sarà in concerto sul palco dell’Alguer Summer Festival, l’appuntamento estivo con la grande musica e lo spettacolo dal vivo, organizzato da Shining Production con il supporto del Comune di Alghero e Fondazione Alghero e in collaborazione con Le Ragazze Terribili e Roble Factory. Giunto alla sua terza edizione, l’Alguer Summer Festival si conferma tra gli eventi estivi più interessanti del panorama nazionale italiano: con proposte artistiche di qualità e prestigio, in una location unica - l’Anfiteatro Ivan Graziani - Maria Pia - vicinissima alle spiagge cittadine della capitale della Riviera del Corallo.

Emma è il quarto appuntamento di questa nuova edizione, che ha già visto sul palco artisti come Tedua, Aneglina Mango, Calcutta e il 28 luglio, l’idolo dei più piccoli, Carolina Benvenga.

A maggio è stato pubblicato il video di “Femme Fatale”, nuovo singolo di Emma disponibile in radio e in digitale. Il video segue i ritmi serrati ed ipnotici di Femme Fatale, brano elettro pop con un ritornello dal sapore dance che si inserisce perfettamente nel percorso artistico e musicale intrapreso da Emma nell’ultimo anno, confermandone la sua versatilità e la capacità di reinventarsi mettendosi sempre alla prova. Il brano è scritto da Jacopo Ettorre, che ha composto la musica insieme a Jvli e Starchild, produttori della canzone.

Femme Fatale arriva ad un anno di distanza da “Mezzo Mondo”, primo singolo che ha anticipato l’uscita dell’ultimo album d’inediti “Souvenir” (disco d’oro). È stato un anno musicalmente molto intenso per Emma e ricco di grandi successi, tra cui il brano sanremese “Apnea” (certificato platino).

L’ultimo album di inediti, “Souvenir”, anticipato da Mezzo mondo (certificato platino) e Iniziamo dalla fine (certificato oro), ad una settimana dall’uscita, è entrato direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK dei dischi più venduti, rendendo Emma la terza artista italiana donna ad arrivare al vertice della classifica nel 2023. Nel disco presenti anche il singolo Amore Cane feat. Lazza, certificato oro, e Taxi sulla Luna di Tony Effe, certificato tre volte platino.

Ad aprire la serata, ci sarà Giulio, artista emergente di Alghero, che ritorna anche quest’anno sul palco dell’Alguer Festival! Il suo fondere la musica rap con il cantautorato lo rende un artista unico nel suo genere, pronto a portare anche quest’anno tanta energia nel palco della sua città. Nel giugno 2023, ha pubblicato il suo primo album da indipendente “Oro Rosso”, un progetto che ha avuto una risposta positiva da parte del pubblico locale che gli ha permesso di partecipare a eventi di assoluto rilievo come il concerto di Capodanno 2023, dove ha suonato prima di Lazza davanti al pubblico della sua città.

Giulio porta un genere che si può definire “cantautorap”, che combina un'impronta rap con l’approccio cantautorale alla scrittura. Il suo percorso ad oggi lo porta però a sperimentare costantemente generi e stili diversi, con l’obiettivo di diversificare il suo repertorio e rendersi appetibile a vari tipi di pubblico.

I biglietti per il concerto del 30 di luglio ad Alghero sono disponibili su Ticketmaster, TicketOne e Mailticket. È possibile acquistarli anche presso Atelier#3 via C. Alberto 84 ad Alghero - M. 348 8281292 (solo WhatsApp) e la sede de Le Ragazze Terribili in via Roma 144, Sassari - infoline 079.278275.