"Non funziona dire che se sei in zona bianca è merito delle istituzioni e se sei in zona rossa è solo colpa dei cittadini. Funziona che ci si assume sempre la responsabilità delle parole, opere e omissioni. Sempre". Così in un post Facebook il presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana.

"La campagna vaccinale va a rilento e a macchia di leopardo - afferma -. Lo Stato e la Regione hanno sprecato l’opportunità della zona bianca per una diffusa e capillare campagna vaccinale di massa che mettesse al sicuro fragili e fragilissimi, over 80 e over 70. Nelle comunità abbiamo interpretato, troppo diffusamente, la “zona bianca” come lasciapassare per fare tutto ciò che non si deve fare".

E sui vaccini: "Bisogna coinvolgere e delegare, anche con le funzioni sub-commissariali, i sindaci e responsabilizzare i medici di famiglia - spiega Deiana -. Gli screening, invece, siano orientati, in maniera selettiva, sulle scuole, sui luoghi di lavoro e su eventuali cluster. E bisogna aiutare in “tempo zero” imprese e lavoratori fermi da ormai un anno", conclude.