Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione civile, visto il bollettino di criticità, ha emesso un nuovo avviso di allerta gialla per solo rischio idraulico per la giornata di oggi, lunedì 23 gennaio (per 24 ore a partire dalla mezzanotte di oggi) su Flumendosa-Flumineddu, nella Sardegna centrale, e in Gallura, territori in cui resta il codice arancione per rischio idraulico e giallo per rischio idrogeologico sino alla mezzanotte di oggi.

Il codice giallo per rischio idraulico - spiega una nota della Regione - si riferisce a uno scenario di evento nel quale, anche in presenza di deboli piogge o di loro assenza, esistono condizioni di rischio residuo dovuto alle grosse portate che transitano nei corsi d'acqua maggiore.