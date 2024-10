"Ho chiesto al Prefetto di Sassari di convocare quanto prima un incontro tra i principali sindaci del territorio per una equa distribuzione dell'emergenza migranti che si è venuta a creare in seguito all'eccezionale sbarco avvenuto nella giornata odierna a Cagliari. Alghero sta facendo la sua parte con due strutture già destinate all'accoglienza e continuerà a farla, ma è necessario che tutti i centri della Provincia collaborino".

Così Mario Bruno, che annuncia la decisione di Prefettura e Questura di requisire il convitto dell'ex Istituto agrario di Santa Maria La Palma per far fronte provvisoriamente all'emergenza migranti in attesa delle procedure di bando che decideranno le destinazioni in centri di accoglienza. Circa 250 i migranti destinati in Provincia di Sassari sui circa 900 sbarcati, dei quali un centinaio saranno alloggiati provvisoriamente ad Alghero.

"Ho fatto presente che l'Agrario, di competenza della Provincia, è oggetto di un progetto di riqualificazione per insediarvi l'istituto tecnico superiore della filiera agroalimentare, voluto fortemente dagli enti locali del territorio e coordinato dalla dirigente scolastica dell'istituto Pellegrini - sottolinea il Sindaco di Alghero - oltre ad essere candidato per un finanziamento che prevede la riqualificazione del convitto e della scuola, oggi in precarie condizioni di agibilità, nell'ambito del progetto regionale Iscol@". "Dalla Prefettura la rassicurazione che si tratta di una situazione provvisoria - conclude Mario Bruno - con la possibilità di vagliare altre ipotesi di utilizzo di immobili pubblici che oggi non hanno una destinazione assegnata".