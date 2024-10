Ancora proteste a Oristano per rivendicare un miglioramento delle condizioni della sanità. Il Comitato per il diritto alla salute questa mattina ha chiamato a raccolta decine di manifestanti, riunitisi in piazza Roma.

"Oggi siamo qui per manifestare il disagio che stiamo vivendo a causa del progressivo, inesorabile smantellamento della sanità pubblica in tutto il territorio", affermano i promotori dell'iniziativa.

E attaccano la politica regionale "che tace o si trincera dietro un 'non si può', che non ha mai preso un provvedimento serio, capace di tamponare le falle che si aprivano. Ha trovato poche soluzioni estemporanee quanto inadeguate e ha lasciato che la situazione degenerasse".

Oltre alle varie associazioni, erano presenti stamani in piazza anche alcuni sindaci del territorio, con in testa il primo cittadino oristanese Andrea Lutzu, oltre ad alcuni consiglieri regionali e i sindacati.