"Da alcune settimane, si stanno registrando significative carenze di sangue in molte regioni del Paese con le flessioni più marcate in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna ma con diverse altre che iniziano a registrare segnali molto preoccupanti". Lo affermano il Centro Nazionale Sangue e il Civis, il coordinamento delle associazioni dei donatori.

I motivi di questa grave carenza sono probabilmente da attribuirsi al solito calo che avviene nel periodo estivo, specialmente a cavallo di Ferragosto, ma non è da escludersi che abbia avuto un ruolo la questione Covid-19 che ha obbligato i centri trasfusionali e centri raccolta sangue dei nostri ospedali e dei centri Avis a dover gestire le donazioni di sangue solo previo appuntamento per evitate il crearsi di assembramenti.

“Gli ospedali sardi sono in affanno a causa della mancanza del sangue per le trasfusioni e in particolare tutti quei cittadini che soffrono di talassemia di cui ho notizia stanno razionando il poco sangue o, nei casi peggiori, rimandando le trasfusioni – fa sapere Ivano Argiolas, paziente talassemico (nella foto in alto), – l’appello è di andare a donare, ce n’è davvero tanto bisogno”.



Per donare a Cagliari: Centro trasfusionale Ospedale Brotzu

E' possibile prenotare la donazione allo 070 539347

Avis Comunale Cagliari - Via Talete: 070 553002