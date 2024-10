È ancora emergenza donazioni di sangue negli ospedali sardi e in particolare al Microcitemico di Cagliari, dove i pazienti talassemici e quelli che hanno bisogno di trasfusioni attendono di avere una sacca a disposizione.

L'ultimo appello arriva dai familiari della dodicenne Margherita Lucci di Alghero.

"È ricoverata per una forma di leucemia acuta al Microcitemico di Cagliari - si legge nella sollecitazione che sta circolando sui social e sulle chat, diventata subito virale - Ieri non ha potuto fare le trasfusioni necessarie per carenza di sangue e piastrine".

La ragazzina è di gruppo 0 positivo e quindi può ricevere da 0 positivo o 0 zero negativo. I potenziali donatori possono rivolgersi al centro trasfusionale del Brotzu indicando il nominativo della giovane paziente.