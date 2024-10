“Confidiamo nell'apertura e nella disponibilità manifestata dall'Assessore regionale della Sanità Mario Nieddu durante l'incontro avuto con lui, per affrontare l'emergenza salute donne soprattutto in riferimento alle patologie tumorali specifiche, come il tumore al seno e quello ovarico, ma non solo”, ha dichiarato Carmìna Conte, Presidente dell' Associazione Coordinamento3 – Donne di Sardegna. Hanno partecipato all'incontro Pupa Tarantini, Oristano, Presidente Onoraria e Rita Nonnis, Sassari, chirurga senologa, che insieme a Speranza Piredda, ginecologa, Vicaria del Reparto Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Alghero, coordinano il gruppo di lavoro Sanità dell'associazione, di cui fanno parte mediche, esperte, amministratrici locali e rappresentanti di associazioni impegnate nel sociale.

“Ci auguriamo soprattutto che si concluda rapidamente l'iter dei 63 bandi annunciati dall'assessore e in corso di espletamento, relativi all'assunzione di medici specialisti, fra cui gli anestesisti e i chirurghi, la cui grave carenza/assenza è fra le cause dell'interruzione dal 1 luglio 2021 del servizio di Senologia chirurgica del San Francesco di Nuoro, che ha ulteriormente aggravato la già drammatica condizione delle malate di tumore al seno”, ha sottolineato inoltre Carmìna Conte, parlando anche a nome della associazione “Vivere a Colori” di Nuoro e della sua presidente Marilena Pintore, impegnata nella difesa dei diritti delle pazienti tumorali e per cui ha raccolto ben 16.000 firme.

L'Assessore ha annunciato di aver attivato le procedure per ridefinire il quadro regionale delle Breast Unit per la cura delle malate di tumore al seno, con una diversa attenzione ai territori e ai bisogni delle pazienti su cui è intervenuta Rita Nonnis: “Alcune sono state a suo tempo formalmente istituite, ma di fatto sono operative solo parzialmente e non accreditate, mentre vaste aree territoriali sono totalmente escluse.” L'Assessore si è impegnato inoltre per l'attivazione di misure per la prevenzione del tumore al seno e del tumore ovarico, attraverso percorsi diagnostici e terapeutici PDTA, per le donne a rischio, di sorveglianza sulla mutazione del gene BRCA 1 e 2 (test genetico) che si trasmette in linea ereditaria femminile. Pupa Tarantini ha quindi illustrato la difficile situazione dell'oncologia del San Martino di Oristano “che penalizza soprattutto le donne - come ha sottolineato – poiché rappresentano la maggioranza dei pazienti oncologici, in quanto “gli screening diagnostici sono stati spacchettati su tre presidi ospedalieri, Oristano, Ghilarza e Ales e sono fortunatamente garantiti solo grazie alla disponibilità di due medici Antonello Gallus e Graziella Agus”. Per tutte queste iniziative e per il riconoscimento operativo dei centri di senologia multidisciplinari Coordinamento3 è affiancata da Europa Donna Italia, che è a disposizione delle associazioni e delle istituzioni per dare il proprio contributo.

Nell'incontro si è parlato anche della chiusura e del rischio di chiusura dei punti nascita. A tal proposito l'assessore Nieddu ha annunciato di aver chiesto la deroga per i punti nascita di La Maddalena, Tempio e Iglesias. Sui diritti acquisiti dopo anni di dure lotte dalle donne portatrici di handicap e/ ai loro familiari , quali visite domiciliari e servizi alla persona, previsti dalle leggi 162 e 104, di fatto interrotti durante la pandemia, l'assessore assicura che dovrebbero ripristinarsi pienamente. Sui disturbi alimentari, purtroppo in crescita, l'assessore Nieddu ha annunciato di aver provveduto all'accreditamento del centro Lo Specchio a Iglesias, che fa capo alla associazione Casa Emmaus.

L'assessore ha confermato l'attenzione alla medicina di genere, per cui è referente per la Sardegna, nel Comitato per il Piano Nazionale sulla medicina di genere, la dottoressa Gesuina Cherchi di Nuoro. L'assessore ha infine manifestato la più ampia disponibilità a partecipare a un incontro con i Rettori delle due Università Sarde, i Presidenti dei Corsi di Laurea in Medicina, delle Scuole di Specializzazione medica e dei Corsi di Laurea in Psicologia per individuare programmi che incidano sulla formazione e sul fabbisogno regionale dei futuri medici per una maggior attenzione alla salute delle donne e alla medicina di genere, come proposto dall'associazione.