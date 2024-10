“Sono passati 7 mesi e nulla o poco è cambiato, da Mulinu Becciu, passando per San Michele, Is Mirrionis, Pirri e Sant’Elia, la città è totalmente invasa dai rifiuti. Il sindaco Paolo Truzzu convochi urgentemente una conferenza di servizi e dichiari lo stato di emergenza: sarà necessario, con la Prefettura, riunirsi attorno ad un tavolo e discutere immediatamente con Regione, Comune, Città Metropolitana, Ats Sardegna per fronteggiare queste criticità igienico-sanitarie. Anche chi nei rioni fa correttamente la differenziata, ora si ritrova impossibilitato a farla perché questi cumuli di spazzatura impediscono di fatto di separare e conferire correttamente i rifiuti”.

Lo dice a chiare lettere il consigliere comunale del Pd, Fabrizio Marcello, accompagnando il suo pesante sfogo al sindaco Truzzu e alla Giunta con un video-denuncia shock, che immortala strade e marciapiedi invase da bustoni di spazzatura: il monito – chiarisce Fabrizio Marcello – riguarda la richiesta di un immediato intervento nei quartieri San Michele, Is Mirrionis, Pirri, Mulinu Becciu e Sant’Elia.

