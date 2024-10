Questa mattina, dalle ore 10, si è tenuto un sit-in delle mamme per chiedere informazioni in merito all'emergenza pediatri. Da venerdì centinaia di bambini di Alghero sono rimasti senza pediatra e dalla ATS non hanno comunicato l'eventuale nuova nomina.

“Oggi siamo state a parlare con la dottoressa Zedda in via degli Orti – fanno sapere alcune mamme presenti all’incontro al quale hanno anche partecipato i consiglieri regionali Raimondo Caciotto e Marco Tedde e l’assessore Piras-. Attualmente ad Alghero ci sono 1800 bimbi sotto i 6 anni e con questi numeri bastano 3 pediatri. Piu e Corriga però si sono rifiutati di aumentare i massimali quindi ci è stato detto di scegliere un medico di base, cosa assolutamente inaccettabile. Giovedì si riunirà il comitato dei pediatri di zona e a breve anche quello regionale. Abbiamo proposto di invitare a queste riunioni anche il rappresentante dei medici di base, molti di questi si stanno già rifiutando di visitare i bimbi piccoli, giustamente. Non può essere una soluzione il medico di base, che non ha competenze strettamente pediatriche, che spesso non ha neppure la strumentazione medica opportuna all’analisi dello sviluppo motorio, fisico e linguistico di un bambino nella fascia di età 0-6 anni (la più “critica”) e dei bambini affetti da disabilità di qualunque tipo. Tutti i bambini hanno diritto ad uno stesso trattamento sanitario di qualità, non possono esistere famiglie con la “fortuna” di avere un pediatra e altre no, né tantomeno famiglie costrette a pagare una visita privata per le cure del proprio figlio o per avere un certificato medico per il rientro a scuola.

Quando la dott.ssa Trogu andrà in pensione verrà nominato subito un sostituto ma noi dobbiamo chiedere a gran voce che questo sia nominato subito, si è già perso troppo tempo”.