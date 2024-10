Resta critica la situazione nel centro Sardegna per l'emergenza neve, anche se in miglioramento. La strada statale 389 Nuoro-Lanusei, come ieri e per tutta la notte, e' ancora chiusa dal bivio per Fonni fino a quello per Villagrande Strisaili, in Ogliastra.

Nel paese piu' alto della Sardegna, Fonni, oggi non nevica, ma la sindaca Daniela Falconi ha messo in guardia dal pericolo di caduta di neve accumulatasi in questi giorni sui tetti. Ieri sera c'erano ancora decine di pastori isolati. Ad alcuni sul Monte Novu i primi soccorsi sono arrivati nel pomeriggio col gatto delle nevi, unico mezzo riuscito a penetrare i muri di neve che impediscono l'accesso a Fonni, dove le scuole non riapriranno ne' oggi ne' domani.

A Ollolai, dove restano oltre settanta centimetri di neve, l'elettricita' e' stata di nuovo ripristinata in tutte le case. Nell'ospedale di Nuoro, intanto, ieri sera e' nato il figlio della donna di Desulo costretta a un viaggio di sei ore per raggiungere il punto nascita dal suo paese isolato dalla neve, caso denunciato dal sindaco Gigi Littarru.

Intanto fra i sindaci infuria la polemica per una presa di posizione dell'assessora regionale dell'Ambiente Donatella Spano che, pur riconoscendo l'eccezionalita' della situazione, ha ricordato come l'allerta meteo sia stata lanciata per tempo.

"Quinti, tutti i soggetti interessati avrebbero potuto arrivare meglio preparati seguendo le azioni previste dalle prescrizioni della Protezione civile e dai piano comunali che ogni amministrazione e' tenuta a redigere", ha dichiarato l'assessora, mentre il direttore regionale della Protezione civile Graziano Nudda ha ricordato: "A oggi alcuni Comuni sono ancora privi del piano di protezione civile, per il quale la direzione regionale ha sempre garantito un sopporto alla redazione. Nudda assicurato per oggi l'arrivo di nuovi mezzi "liberati da zone senza piu' criticita'".

"Chiedo solo - senza nessuna verve polemica - ma quando si attivano tutte le procedure dei piani di protezione civile, quando si coinvolgono tutte le imprese private e i cittadini volontari eppure non basta: cose devono fare un Comune e un sindaco?", interviene il sindaco di Bortigiadas Emiliano Deiana, gia' candidato alla presidenza dell'Anci Sardegna.

"Sconforto" per le parole di Spano e' stato espresso dal presidente di Confindustria Sardegna centrale, Roberto Bornioli: "L'assessore ribalta sui Comuni alcune responsabilita' per quanto sta accadendo. Invece, di sostenerli e riconoscere quanto stanno facendo in situazione di estreme difficolta', ci si giustifica tirando fuori accuse in questo momento fuori luogo".

Bornioli e' anche fra coloro che su Facebook hanno contestato un post dell'Ufficio stampa della Regione che ieri in tarda mattinata riferiva di come le strade della Sardegna fossero state gia' liberate "gia' dal primo giorno, tranne brevi tratti". "Come se non si sapesse", osserva il presidente dell'associazione industriali, "che la Nuoro-Lanusei e' completamente bloccata.

E cosi' la Fonni-Desulo e tante altre strade delle zone interne, per non parlare delle strade minori". Intanto il consigliere regionale di FdI-An Paolo Truzzu chiede le dimissioni di Spano e Nudda, accusati di "gestione disastrosa dell'emergenza neve all'interno dell'isola".

"E' particolarmente grave", nota l'esponente dell'opposizione, "che sulla pagina social della Ras la Protezione civile parlasse di strade libere dalla neve e autocelebrasse 'la macchina dei soccorsi, proprio mentre sindaci e cittadini lamentavano, sugli stessi canali, di essere stati soli ad affrontare l'emergenza".