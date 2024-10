Di seguito pubblichiamo l'appello lanciato da Paolo Spina che, insieme ad altri volontari, è diposnibile a prestare aiuto nei comuni che in queste ore devono affrontare l'emergenza neve.

Buongiorno sono Paolo Spina, soccorritore volontario della Croce Blu di Sassari, responsabile del Land Rover 4x4 Driving Sardinia, da giorni sto operando nella zona di Pattada e Buddusò per l'emergenza neve per la CO 118 di Sassari.

Io e diversi fuoristradisti da tutta la Sardegna siamo disponibili per dare una mano nelle zone più critiche colpite dalla neve, come coordinatore del 4x4 land rover, disponiamo di fuoristrada e persone che potremmo inviare per dare una mano se necessario domani, sabato e domenica, potremmo disporre di qualche quad.

Siamo a disposizione per qualsiasi tipologia di aiuto e collaborazione con gli enti preposti, per trasportare viveri, farmaci, medici.

Questo è il mio numero personale 349 60 30 821 Paolo Spina.