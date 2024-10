C'e' un metro di neve a Ollolai, uno dei paesi del centro della Sardegna che sta subendo i maggiori disagi per le abbondanti nevicate di questi giorni, assieme ad altri paesi del Nuorese come Fonni e Desulo.

Molti ovili sono isolati per l'impercorribilita' delle strade e in molte case manca ancora l'energia elettrica, nonostante gli appelli del sindaco di Ollolai Efisio Arbau all'Enel.

La corrente stamattina non era stata ripristinata a 54 utenze del paese, di cui 45 di tipo domestico, in quanto, secondo quanto comunicato dall'Enel al primo cittadino, non era stato possibile intervenire a causa delle condizioni meteo. Intanto un gruppo di giovani e volontari armati di pale e' al lavoro nelle vie del paese.

Intanto, il sindaco di Desulo Gigi Littarru, che stamane aveva chiesto aiuto alla prefettura di Nuoro, nel pomeriggio ha affidato al suo profilo Facebook il suo sconforto, dopo aver sperato nell'arrivo dell'Esercito per superare l'emergenza: "Rassegniamoci, qui non arrivera' nessuno. Non verra' nessun esercito e come al solito ce la dovremmo cavare da soli. Forza e coraggio!"

"Siamo in piena emergenza", ha spiegato il primo cittadino di Desulo, isolato per l'impecorribilita' delle strade di collegamento, a cominciare dalla provinciale per Fonni. Littarru aveva annunciato di aver allertato la Protezione civile e di attendere l'arrivo dell'Esercito.

Di una decina di allevatori del paese che hanno gli ovili in montagna non si hanno notizie da ieri. Una squadra di una ventina di uomini e' impegnata nelle strade del paese per liberarle dalla neve. A Ollolai sono stati utilizzati anche degli escavatori nel tentativo di rendere di nuovo percorribili le vie.