Il capo della Protezioni Civile, Fabrizio Curcio, ha firmato un'ordinanza che contiene la nomina di Valerio Valenti , capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno come commissario delegato per lo stato di emergenza per i migranti nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna , Sicilia e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Il nuovo Commissario si avvarrà di una struttura di supporto ancora da costituire , composta da un massimo di 15 unità di personale già in servizio presso il ministero dell'Interno. Inoltre il commissario delegato sarà autorizzato a riconoscere al personale che lo supporta, fino al termine dello stato di emergenza, un'indennità mensile pari al 25 per cento della retribuzione mensile . Fino al termine dello stato di emergenza, il commissario delegato è poi autorizzato ad avvalersi, per un supporto tecnico-giuridico e amministrativo-contabile, di tre esperti, compresi un magistrato amministrativo, un magistrato contabile e un procuratore o avvocato dello Stato.

Compito del nuovo commissario è coordinare le attività volte all'ampliamento della capacità del sistema di accoglienza, con particolare riferimento agli hotspot e ai centri previsti dal Sistema di accoglienza e integrazione, coinvolgendo i territori interessati, ea coordinare l'attività per l'accoglienza dei migranti in strutture provvisorie, nelle quali siano assicurati il ​​vitto, l'alloggio, il vestiario , l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale. Ma Valenti è anche chiamato ad individuare le migliori soluzioni per assicurare un servizio continuativo di trasporto marittimo e aereo, da parte di vettori appositamente individuati, dagli hotspot ai territori dove saranno individuati i centri e strutture. Il commissario per realizzare questi obiettivi può agire anche in deroga ad una serie di norme, viene previsto nel documento. Le quattro Regioni guidate dal centrosinistra - Toscana, Campania,