“Tante chiacchiere e alla fine non ci sono neanche i fondi per pagare i pasti dei poliziotti in servizio di ordine pubblico a Monastir”. E’ perentorio Mauro Aresu, sindacalista del Siap Cagliari, Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, il quale denuncia una situazione che sta creando malessere tra gli agenti in servizio al Centro di prima accoglienza a Monastir, sede dell’ex scuola di Polizia Penitenziaria.

“Il ristorante convenzionato nella giornata odierna – dice Aresu - non ha garantito il servizio a causa, pare, di lunghe attese per il saldo delle fatture. Cagliari e la Sardegna continuano a gestire, nel più assoluto silenzio delle istituzioni e dei media (tranne qualche eccezione) un intenso flusso di migranti dall'Algeria, con tutti i rischi connessi anche al fondamentalismo islamico e le forze dell'ordine (a parole sempre appoggiate dalle istituzioni) si vedono rifiutare un pasto perché non ci sono i fondi per pagare il ristorante, c'è solo da dire, è una vergogna”.