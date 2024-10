-Chiusa al traffico anche la strada 389 a Correboi, al km 31,600, la carreggiata è stata portata via da un’onda di piena del Rio Correboi che in quel tratto fiancheggia la strada.

-Chiusa al traffico la SS 125 Orientale Sarda in via Escrivà, all’interno della città di Olbia, a causa dell’allagamento del sottopasso. Le squadre dell’ANAS sono presenti e in attesa del deflusso dell’acqua.

-A causa degli allagamenti è chiusa anche la SS 127 dal km 3+500 al km 10.

-Sulla SS 129 Trasversale Sarda, nella quale è crollato il ponte ad arco in pietra al km 25,050, traffico chiuso e gli agenti ANAS stanno valutando la possibilità di ripristinare la viabilità attraverso la posa in opera di un manufatto prefabbricato. Ma ci vorrà ancora un po’ di tempo.

-Chiusa la viabilità della carreggiata in direzione nord della Dcn SS 131 nel tratto Nuoro-Olbia, a causa di una frana al km 67 circa; mentre la stessa strada è chiusa per allagamenti anche nel tratto Nuoro-Olbia al km 139.