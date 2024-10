Alghero

min 16 °C / max 21 °C

Il maestrale già da ieri ha superato i 60 nodi provocando diversi danni in città. Alcuni rami si son staccati dagli alberi finendo per strada causando così rallentamenti e situazioni di pericolo per il traffico. Sui bastioni un albero è stato abbattuto dalle raffiche di vento, le stesse che hanno fatto cadere un palo della luce nel quartiere La Taulera.

Sassari

min 14 °C / max 18 °C

Grossi disagi anche nel sassarese. Numerosi gli incidenti automobilistici, negli ultimi tre giorni, causati dalle strade allagate a l'asfalto viscido, dodici i feriti finiti all'ospedale con traumi di diverso tipo. Niente di grave e, per fortuna, solo tanta paura.

Olbia

min 15 °C / max 16 °C

Abitazioni allagate e strade impraticabili. Anche la centralissima Viale Aldo Moro coperta dall'acqua. Particolari difficoltà a Pittulongu dove alcuni abitanti hanno denunciato di essersi ritrovati con oltre un metro d'acqua dentro casa. I torrenti che circondano la città riversandosi sul mare sono straripati aggravando la situazione

Nuoro

min 12 °C / max 13 °C

Piogge torrenziali hanno causato il crollo di un ponte sulla SS 129 Nuoro-Orosei. Il traffico è stato così deviato sulla SSS 131 e sulla 125. Chiusa anche la Nuoro-Lanusei dal km 27 al km 40. Allagate abitazioni e logali a Tortolì, Sorgono e altri centri di Barbagia e Ogliastra. Uno scontro tra un pullman e un'automobile si è verificato all'altezza della Z.I. di Pratosardo, i passeggeri della macchina sono stati trasportati all'Ospedale San Francesco a Nuoro.

Oristano

min 15 °C / max 18 °C

Situazione di allerta massima nell'oristanese, il paese di Uras è completamente allagato da circa un paio d'ore a causa delle forti piogge che hanno causato lo straripamento del Rio Tracheras. In alcune abitazioni le famiglie si sono trasferiti ai piani superiori per evitare il peggio in attesa dei soccorsi.

Villacidro

min 14 °C / 16 °C

Istituita a Villacidro un'unità di crisi, chiusa la strada 293 Vallermosa-Samassi tra il km 17 e il km 29. Allagamenti di acqua mista a fango nella zona industriale di Villacidro e nel centro abitato di San Gavino. Situazione sotto controllo a Guspini dopo l'allagamento di due settimane fa. Bloccata la linea ferroviaria tra San Gavino Monreale e Marrubbiu per inagibilità causata dall'acqua.

Cagliari

min 16 °C / 18 °C

Prevista grandine nel pomeriggio a Cagliari mentre il porto è battuto da forti onde da sud-est. Alcuni casolari di campagna sono stati evacuati a Siliqua. Gli operai dell'Anas e le forze dell'ordine tantano in tutti i modi di far fronte al nubifraggio che ha colpito tutto il Campidano. Grosse preoccupazioni in seguito alla segnalazione di una forte criticità per rischio idrogeologico in tutta la Sardegna. Monitorati con attenzione i corsi del Tirso, del Flumendosa e del Flumineddu