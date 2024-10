Imponente dispiegamento di forze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Nuoro impegnati a Torpè e Posada. Da ieri sono ininterrotte le operazioni di soccorso e assistenza alle comunità colpite dal maltempo.

In questi istanti sono stati tratti in salvo alcuni capi ovini bloccati dall'allagamento dell'alveo del rio Posada. Ulteriori accertamenti e verifiche sono in atto al fine dimonitorare le evoluzioni dei fenomeni.

Presso il Comune di Torpè è stato istituito un Posto di Comando Avanzato dove confluiscono complessivamente 20 unità dei Vigili del fuoco, coordinate dal Dirigente Antonio Giordano. Dalla Direzione Regionale è stata dislocata anche una postazione destinata alle comunicazione in emergenza, attivando un sistema di invio immagini e dati in diretta con il Centro Operativo Nazionale del Viminale.