I Vigili del fuoco e Forestale sono stati fortemente impegnati nell'attività di spegnimento di diversi incendi divampati nella provincia di Oristano negli ultimi due giorni. Solo nella giornata di ieri gli interventi sono stati una trentina.

Nel primo pomeriggio si è reso necessario anche l'impiego di un elicottero nella zona di Tiria dove le fiamme stavano raggiungendo alcune abitazioni. Stessa situazione nella borgata ex Etfas in territorio di San Vero Milis. Nelle campagne di Abbasanta, invece, gli elicotteri intervenuti sono stati addirittura due, perchè il fuoco ha interessato un bosco di sugherete. Grande allarme anche a Marrubiu dove un incendio ha interessato il vivaio dell'azienda Orflor. Le fiamme sono divampate anche nelle campagne di Santu Lussurgiu, Bonarcado, Putzu Idu, Uras, Marrubiu, Tresnuraghes e di diversi altri centri. Nella stragrande maggioranza dei casi si è trattato di piccoli roghi che non si è riusciti a controllare e che si sono trasformati in incendi. L'opera di spegnimento è resa più difficile dal fatto che non si dispongono di tutti gli uomini e mezzi dell'apparato antincendio impiegato nel periodo estivo e la cui opera si è conclusa al termine della stagione.