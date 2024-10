Continuano nel Nuorese gli interventi per l'assistenza al bestiame e per il ripristino delle strade rurali dopo le intense nevicate della settimana scorsa ed il nubifragio di sabato.

Al lavoro i Vigili del fuoco e i volontari a Fonni, Orgosolo, Urzulei e Villagrande.

Resta ancora chiusa la strada provinciale 46 Oliena-Dorgali, nel ponte di Oloè dove sono in corso le verifiche per la tenuta della struttura. Chiusa questa mattina anche la provinciale 45 Nuoro-Siniscola per frane sulla carreggiata a un km dal bivio del Sologo.

A Nuoro i tecnici stanno effettuando le verifiche negli istituti scolastici, chiusi precauzionalmente dal sindaco.

Gli interventi di ripristino delle strade sono in corso all'ingresso della città dove ci sono state piccole frane e dove il nubifragio ha peggiorato la situazione delle buche sull'asfalto che sono causa anche di incidenti: vicino a Nuoro un autista ha perso il controllo del suo mezzo andando a invadere la corsia opposta e schiantandosi contro un'altra auto.

Due i feriti.