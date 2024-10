Da lunedì 3 ottobre sarà emergenza idrica nelle campagne della Baronia e della bassa Gallura: il Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale ha infatti comunicato un piano straordinario di restrizione idrica, con la chiusura dell'acqua dell'invaso di Maccheronis destinata ad usi idro-potabili.

Oggi nel Comune di Budoni c'è stato un tavolo tecnico che ha visto insieme i cinque sindaci dei paese interessati - Siniscola, Torpé, Posada, Budoni e San Teodoro - e i rappresentanti della Protezione civile per coordinare gli interventi anti-emergenza.

"Abbiamo un invaso con una dotazione idrica ormai limitatissima - ha spiegato il sindaco di Budoni Giuseppe Porcheddu - Abbiamo chiesto alla Protezione civile che si mettano in campo le autobotti per l'abbeveraggio degli animali e per le case coloniche abitate. I tecnici già da lunedì si attiveranno per questo scopo".

"E ai cittadini - annuncia il primo cittadino - stiamo chiedendo la collaborazione affinché si interfaccino con noi sindaci e ci segnalino i casi dove il nostro intervento è necessario. L'emergenza idrica metterà in ginocchio la nostra agricoltura - sottolinea Porcheddu - E' un problema che però affronteremo giorno per giorno cercando di trovare le opportune soluzioni".