Dal Comune fanno sapere che "Abbanoa ha programmato per oggi, venerdì 13 Novembre, e domani, sabato 14 novembre, la chiusura notturna dell'erogazione dell’acqua dalle 24 alle 5.

La manovra rientra nelle azioni in attuazione per limitare i disagi conseguenti all’emergenza idrica che interessa l’intera Sardegna. Anche le scorte dei serbatoi di Monte Agnese, potabilizzatore che si rifornisce prevalentemente dal Cuga, sono in sofferenza ed è necessario far aumentare i livelli di acqua immagazzinati per evitare disagi maggiori all'utenza".

Inoltre, Abbanoa avvisa gli utenti che "a causa delle manovre potrebbe verificarsi qualche temporaneo intorbidimento dell’acqua erogata”.