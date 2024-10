Emergenza idrica nel Sassarese. A Sassari, Stintino, Castelsardo e Porto Torres i rubinetti sono a secco da ore. Abbanoa interviene inviando in città e nel territorio una serie di autobotti per garantire l'approvvigionamento dei cittadini.

A Sassari saranno inviate tre autobotti h 24 per il riempimento dei serbatoi dell'ospedale Santissima Annunziata, una per il carcere di Bancali. Nel quartiere Latte Dolce, le autobotti saranno in via Bottego fronte Poste dalle ore 9 alle ore 11; in via Lago di Baratz dalle ore 11.15 alle ore 13. A Santa Maria di Pisa in via Leoncavallo dalle ore 14 alle ore 15.30.

A Sant'Orsola un'autobotte sarà a disposizione in via Cesaraccio dalle ore 15.30 alle ore 17.30. A Li Punti un mezzo a fianco alla chiesa dalle ore 9 alle 13. A Ottava dalle 14 alle ore 16. A Caniga, fianco scuola, dalle ore 16.30 alle ore 18. I cittadini di Monte Rosello Basso potranno invece raggiungere via Palatucci, fronte Questura, dalle ore 9 alle ore 13. Nel centro storico le autobotti saranno in largo Cavallotti e porta Sant'Antonio dalle ore 9 alle ore 17.

A Stintino un'autobotte sarà in piazza Centrale dalle ore 10 alle ore 15.30. A Pozzo San Nicola (frazione di Stintino) il mezzo sarà in piazza Centrale dalle 16 alle 17.30. A Castelsardo in piazza Centrale dalle 9 alle 17.30. A Porto Torres, invece, il mezzo sarà presso l'ingresso del campo sportivo di via delle Vigne dalle ore 9 alle ore 17.30.