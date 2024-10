Appena concluso il tavolo convocato presso l’Assessorato all’Ambiente. “Dopo lunga gestazione politica, apprendiamo che l’articolo 49 della Legge regionale 8 del 2016 ha il placet dell’ufficio legislativo e si può applicare – spiega l’onorevole Salvatore Corrias - L’articolo 49 recita così: ‘le assunzioni agli impieghi nell'Agenzia avvengono per le mansioni di operaio comune, qualificato o superiore, siano esse a tempo indeterminato che determinato, mediante richiesta di avviamento presso i centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio. Le assunzioni sono effettuate tra i disoccupati residenti nel comune nel cui territorio insistono i cantieri, sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i comuni interessati’”

L’onorevole dice di ritenersi soddisfatto “Ma solo parzialmente. Occorre conoscere il quantum delle assunzioni per ciascun cantiere esistente nei comuni (condizione necessaria al rinnovo delle convenzioni). Inoltre, occorre dar gambe a progetti utili a valorizzare la grande ricchezza ambientale e sociale del nostro territorio. Così da poter, in tempi di transizione ecologica e di coesione territoriale, guardare con fiducia al futuro delle nostre comunità. Ora bisogna far bene e farlo nei tempi dovuti. Noi ci saremo.” Conclude.

