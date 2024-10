“In queste settimane è successo di tutto. Ho avuto contatti con tantissime persone, con giornalisti, radio e medici. Poco fa sono stata ospite di Rai Radio 2 nella trasmissione Caterpillar perché è la radio che mi ha messo in contatto con il medico cuneese. Lo stesso sarà in Sardegna nelle prossime settimane. Gli chiederò di dare una mano ai comuni vicini che hanno lo stesso nostro (ex) problema, poiché per noi l'emergenza è rinviata”. Così Stefania Piras, sindaca di Oniferi, che nei giorni scorsi aveva emesso un’ordinanza davvero singolare, vietando ai propri concittadini “di ammalarsi, di avere necessità di cure e di farmaci, di contrarre il virus Covid-19”.

A lei aveva risposto un medico 46enne di Cuneo, Andrea Collino, che si era detto pronto a trasferirsi in Sardegna. Ma da lunedì prossimo, 22 febbraio, una nuova dottoressa individuata dall’Ats potrà visitare gli oniferesi nell’ambulatorio cittadino. Dunque emergenza finita. “Ringrazio tutte le persone che mi e ci hanno dato voce. Ringrazio Ats e tutte le persone che si sono interessate per trovare una soluzione – ha scritto sulla propria pagina Facebook la sindaca del piccolo paese nuorese – Un benvenuta alla dott.ssa Floris e un grazie al Dott. Cottino che ha reso questa storia, nella sua drammaticità, anche divertente. Ora spero di non dover tornare sul tema e di revocare in modo definitivo la famosa ordinanza”.