L’ospedale Delogu di Ghilarza è ufficialmente operativo sul fronte dell’emergenza Covid. I primi quindici pazienti che necessitano di cure a bassa intensità, saranno trasferiti già nella giornata di oggi nel reparto di medicina, al secondo piano della struttura.

“L’impiego del Delogu per l’assistenza ai pazienti positivi al virus - dichiara l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - rientra nel piano regionale approvato dalla Giunta, che ha individuato oltre mille posti letto tra degenze ordinarie, terapie intensive e sub intensive, nelle strutture ospedaliere pubbliche e private dell’Isola, per far fronte alla pandemia. Un’attivazione progressiva dei posti letto modulata sulle necessità dettate dall’emergenza”.

“Siamo costantemente al lavoro - spiega - per riorganizzare strutture e servizi messi a dura prova dall’impatto di questa seconda ondata. L’operatività dell’ospedale di Ghilarza consentirà di dare supporto e alleggerire la pressione sugli altri presidi del territorio. Grazie alla completa separazione dei percorsi il centro prelievi e la radiologia continueranno, in sicurezza, a essere servizi disponibili ai pazienti non-Covid”.

“Il Delogu - conclude l'esponente della giunta - è un presidio importante per il territorio, che sconta anni di progressivo depotenziamento, a cui stiamo cercando di porre rimedio con ogni mezzo”.