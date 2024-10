Il Pronto Soccorso del San Martino di Oristano avrà a disposizione un ecografo nella lotta contro la diffusione del Coronavirus. Ciò grazie alla forte disponibilità della sezione locale della (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) che ha messo a disposizione l’apparecchio per per tutto il tempo necessario al superamento dell'epidemia.

“La Lilt è pronta a venire incontro agli operatori sanitari coinvolti nella gestione dei pazienti Covid-19 – ha sottolineato Eralda Licheri, presidente Lilt – perciò, in un momento come questo in cui le nostre visite sono sospese per cause di forza maggiore, ci è sembrato necessario dare una mano e mettere i nostri mezzi diagnostici, acquistati con il contributo della popolazione, al servizio della struttura ospedaliera, in prima linea nel gestire questa emergenza. Vogliamo, in questo modo, restituire ai cittadini quello che i cittadini ci hanno donato”.