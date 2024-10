Il Comune di Alghero, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, ha deciso di attuare alcune misure a favore di famiglie e imprese. Al via la proroga dei termini per la Tosap e Cimp. La prima, la tassa per occupazione di suolo pubblico, in scadenza al 30 aprile (2° rata) è stata spostata al 30 novembre.

Inoltre la seconda, Canone Installazione Impianti Pubblicitari, in scadenza al 31 marzo, è stata spostata al 31 maggio.

Il Sindaco Mario Conoci e l'Assessore alle Finanze Giovanna Caria stanno anche valutando inoltre anche l'applicazione di misure di salvaguardia su altre imposte e tasse con scadenza in estate inoltrata, come Imu e Tari, in pagamento rispettivamente a giugno e luglio. Per la prima, in particolare, si attendono interventi governativi per modulare gli interventi. La giunta ha varato ieri la bozza di bilancio di previsione.

“Siamo certi che tutto il Consiglio in questa delicata fase non si distinguerà tra maggioranza e opposizione – ha dichiarato il primo cittadino – ma agirà in emergenza con l'intento di dare certezze ai cittadini per la spendita immediata delle risorse disponibili, in tutti i settori, specialmente nei servizi sociali che in questo momento affrontano una fase delicatissima”.