Si susseguono gli appelli dei primi cittadini sardi per il rispetto delle norme regionali e governative contro la diffusione del Covid-19.

A lanciarlo è, ancora, la Sindaca di Arborea Manuela Pintus “Usciamo il meno possibile, teniamo le distanze interpersonali di sicurezza di almeno un metro, laviamoci spesso le mani”, ha scritto sul suo profilo Facebook.

“Aiutiamoci a non avere sulla coscienza la morte delle persone più fragili, perché è questo che dobbiamo avere ben presente ora – aggiunge la Pintus -. I nostri errati comportamenti possono concorrere a mettere a rischio la vita delle persone”.

“Ricordiamoci – prosegue – che nessuno di noi può avere la certezza di non essere stato contagiato dal Coronavirus e di essere privo di sintomi. Non usciamo più volte per andare a fare la spesa, non usciamo se abbiamo tosse o altrei sintomi riconducibili a un’influenza. Ci sono ancora troppe persone in giro senza che vi sia una reale necessità di uscire”.