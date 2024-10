La comunità di Ozieri è stata una delle prime ad essere colpite dal coronavirus in Sardegna. Un presidio strategico come l'ospedale "Antonio Segni" diviene in questo contesto di fondamentale importanza nel contrasto ai contagi da Covid-19. Per sostenere gli operatori sanitari è stata lanciata un'importante raccolta fondi. Ce lo racconta il sindaco di Ozieri Marco Murgia.