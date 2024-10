“Facciamo squadra: vi chiedo di essere sereni, decisi e responsabili” è il messaggio che Maria Del Zompo, Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari, ha voluto lanciare alle studentesse e agli studenti, ai docenti e al personale dell'Ateneo.

In un videomessaggio, la Del Zompo ha spiegato le misure adottate per contrastare il contagio da Covid-19, che prevede la sospensione delle lezioni, degli esami di profitto e di laurea e di tutte le attività che possano comportare assembramenti vietati dalle disposizioni del Governo nazionale.

Il rettore ha messo l’accento sul “Grande lavoro che l'Ateneo sta facendo in queste ore per attivare al più presto idonee forme di didattica a distanza, con le più moderne tecnologie di e-learning. Per il personale vengono attivate in queste ore forme di lavoro agile, con i dipendenti che continuano a lavorare dalla propria abitazione”.

Un accenno è stato fatto anche ad alcuni riferimenti scientifici sul coronavirus, con un invito a rispettare le regole di comportamento suggerite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità.