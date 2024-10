Si intensificano in queste ore tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione del Coronavirus, ecco come viene regolamentato l’accesso all’Ospedale Oncologico di Cagliari.

Per accedere all’Ospedale Oncologico - Businco è necessario effettuare il pre-triage, cioè una serie di piccoli e rapidi controlli a garanzia della sicurezza di pazienti ed operatori.

Come funziona

Si accede una persona per volta dall’ingresso principale (l’accompagnatore solo se non autosufficiente), viene misurata la temperatura, disinfettate le mani con gel alcolico e consegnata una mascherina a chi ne fosse sprovvisto.

Si procede poi alla compilazione di una scheda informativa. Dopodichè è possibile accedere ai reparti all’interno dei quali dovrà essere consegnata agli operatori sanitari la scheda già compilata.

“Queste precauzioni – fa sapere l’Azienda Ospedaliera Brotzu - sono necessarie per tutelare la salute di pazienti, accompagnatori ed operatori sanitari, per questo è importante la massima collaborazione da parte di tutti”.