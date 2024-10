IT28C 01015 85120 000070728983 è l’iban del conto corrente che il Comune di Castelsardo ha deciso di aprire per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. I fondi, che saranno gestiti dall’Ufficio dei Servizi sociali”, serviranno sia per aiutare le famiglie bisognose che per le iniziative che sono già state posse in essere.

A questo proposito, un valido contributo viene dato anche da CVSM, Compagnia Barracellare, Caritas, Parrocchia, ma anche da volontari e cittadini. Il fondo è stato inaugurato con una donazione proveniente dalle indennità dell’incarico degli amministratori.

“I versamenti effettuati dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, usufruiranno di una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito, pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, mentre per i titolari di reddito d’impresa è prevista la deducibilità del costo”, fanno sapere dal Comune.

Per lle donazioni dall’estero il B.I.C. è: BPMOIT722, intestato a Comune di Castelsardo, per “Donazioni emergenza Covid-19”. Vanno avanti anche la “Spesa Solidale” e i “Buoni di Solidarietà Alimentare”.