È di 552 controlli il bilancio della Polizia locale di Carbonia che sta effettuando controlli a tappeto sul territorio per far rispettare le norme governative e regionale in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus.

229 hanno riguardato lo spostamento di persone e 323 le attività commerciali. Le tre le denunce totali: due a persone e una a carico del titolare di un’attività commerciale.

“I controlli della Polizia Locale, unitamente a quelli messi in campo dalle altre Forze dell’Ordine, proseguono e si intensificano quotidianamente per garantire il rispetto delle prescrizioni governative”, fanno sapere dal Comune.