Nuove disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus sono arrivate dall’Assl Oristano. A partire da oggi saranno rimodulati gli interventi chirurgici a seconda, spiegano dalla Direzione, “Delle esigenze cliniche che si basano sulle decisioni del medico chirurgo, in modo da regolamentare l’accesso in ospedale”.

“Gli utenti il cui intervento dovesse essere rimandato saranno contattati preventivamente dagli operatori Assl, mentre, nel caso in cui non si fosse ricontattati, ci si dovrà presentare nella struttura sanitaria nel giorno e nell’orario precedentemente concordato. Si precisa che si tratta di una misura temporanea che potrebbe subire variazioni in relazione all’evoluzione dell’epidemia”, così l’Assl Oristano.

Sempre da oggi sarà sospesa l'attività dei prelievi ematici e di consegna dei referti, ad eccezione delle urgenze documentate nell'impegnativa. Il ritiro del referto potrà essere effettuato online attraverso entrando nel Portale dei Referti, attraverso le credenziali consegnate al momento dell'accettazione, tramite Fascicolo sanitario elettronico oppure con la richiesta del proprio medico di famiglia all'indirizzo e-mail lab.assloristano@atssardegna.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Laboratorio Analisi Assl Oristano al numero 0783317280.