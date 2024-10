"Nove dipendenti delle Poste di Sassari sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari".

La notizia è stata resa nota dal deputato sardo Mauro Pili.

"Avrebbero aperto un pacco con una sostanza sospetta - spiega Pili -. Sarebbero stati riscontrati problemi respiratori. Le notizie sono frammentarie".

Secondo il deputato sardo nel nosocomio ci sarebbe la massima allerta.

"Il personale ha indossato l'equipaggiamento di sicurezza. Le tute bianche e le ambulanze sono tutte intorno al pronto soccorso della struttura e i pazienti vengono trasferiti nelle unità di pronto intervento per i problemi di natura respiratoria. In contatto con Roma per attivare i protocolli".