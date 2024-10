I posti letto nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari sono esauriti. L'azienda, sollecitata dall'Unità di crisi, amplierà il centro Covid-19 per far fronte all'alto numero di ricoveri di queste settimane. Attualmente nel reparto di viale San Pietro sono ricoverati 19 pazienti positivi al coronavirus, quattro in terapia intensiva.

"Ho chiesto ufficialmente alla dirigenza Aou di Sassari di predisporre l'ampliamento del centro Covid, in modo da essere pronti a poter assistere eventuali nuovi ricoveri, e l'Azienda ha attivato le pratiche per riaprire il piano superiore del reparto Malattie infettive, così come era già stato fatto nei mesi scorsi, durante il picco della pandemia", spiega il coordinatore dell'Unità di crisi dell'Ats, Marcello Acciaro.

Al terzo piano della palazzina dovrebbero essere predisposti altri 20 posti letto. Anche la Rianimazione del Santissima Annunziata attuerà le modifiche necessarie per ospitare eventuali nuovi casi, così da preparare la struttura a fronteggiare un eventuale peggioramento.