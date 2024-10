Emanuele Frongia è il nuovo presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna. È stato eletto oggi nel corso dell’assemblea del consiglio direttivo della Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio Sud Sardegna. Frongia, 40 anni, rimarrà in carica per i prossimi cinque anni. Verrà affiancato dai consiglieri Matteo Achenza, Danilo Argiolas, Maria Carta, Efisio Mameli, Donato Ortu e Alberto Melis. A parte Mameli, (vicepresidente), gli altri entrano a far parte per la prima volta del consiglio della federazione che raggruppa i pubblici esercizi come bar e ristoranti. “È un momento importante per la rappresentanza della nostra categoria”, ha detto il neopresidente Frongia, “la voglia di rappresentanza e di far parte dell’associazionismo è sentita da tante aziende. Questo è un inizio in un periodo in cui le problematiche sono tante, ma è proprio in questi momenti che nasce la voglia di riscatto. Continueremo, come abbiamo fatto finora, a lavorare per affrontare le difficoltà che affliggono il comparto. Come l’emergenza legata ale misure anti-contagio o, ancora, la concorrenza sleale. L’operatività di una grande squadra come quella che si è costituita oggi cercherà in ogni modo di tutelare la dignità e l’integrità della categoria”.

“Finalmente dopo 20 anni è stata ricostituita la Fipe con un direttivo di grande qualità, l’organizzazione più importante della Confcommercio”, ha commentato il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti, "la formazione di questa squadra segue un lavoro eccezionale fatto a sostegno delle nostre imprese durante il lockdown. Quest’anno abbiamo registrato 53 nuove iscrizioni e il nuovo presidente Frongia, con il nuovo direttivo a cui faccio i miei migliori auguri, sapranno proseguire con un ottimo lavoro”.