“Dura condanna per I due episodi di inaudita violenza che si sono verificati in Sardegna”.

Così il segretario regionale del Partito Democratico, Emanuele Cani, che ha condannato i fatti accaduti oggi a Cardedu e Dorgali. “L’attentato alla sede di un Partito e al sindaco di un comune non è altro che un attentato alla democrazia che passa proprio per quei luoghi di discussione e confronto”, ha aggiunto.

“Non è accettabile – ha rimarcato Cani – assistere in maniera passiva ad attacchi simili. La violenza non può e non deve condizionare la democrazia e il vivere civile. Un paese civile e moderno non può permettere che si trascenda e ci sia una deriva che rischia di essere pericolosa e dannosa”.

“Proprio per questo motivo – ha concluso il Segretario regionale Dem –, condannando duramente quanto accaduto ed esprimendo vicinanza e sostegno ai dirigenti e rappresentanti del Pd di Dorgali e al sindaco di Cardedu, confidiamo nell’importante lavoro che le forze dell’ordine portano avanti”.