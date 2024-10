Sestu ancora di più in campo per la legalità, per trasmettere ai più quel senso di appartenenza alla giustizia e di ammirazione nei confronti di chi ha combattuto uno dei mali per eccellenza della società: la mafia.

Sestu sarà il fulcro attorno al quale ruoterà la realizzazione di un bellissimo murale (dell’artista Daniele Pillittu) e di una meravigliosa scultura che riprodurrà l’immagine dei magistrati Giuseppe Falcone e Paolo Borsellino, (sarà realizzata dallo scultore Gabriele Loi).

E’ tutto scritto, nero su bianco, sulla delibera numero 236 del 24 dicembre 2019 della Giunta Comunale, guidata dal primo cittadino Paola Secci.

Con un importo di circa 13mila euro si darà luogo alle due distinte iniziative: è intendimento dell’Amministrazione – si legge nel documento cartaceo del municipio - promuovere sempre più le iniziative volte all’aggregazione sociale dell’intera collettività e dei singoli quartieri, auspicando una migliore qualità della vita relazionale anche attraverso la fruizione in sicurezza delle aree pubbliche; Considerato che nell’ultimo periodo è stato portato a compimento l’intervento di sistemazione a piazza attrezzata per verde e gioco bimbi, fronte la Via Costituzione; Richiamata la propria deliberazione n. 258 del 20/12/2017, con la quale si è voluto intitolare la piazza antistante la Via Costituzione in memoria dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, capaci di far risaltare attraverso il proprio lavoro la necessità di perseguire quei valori morali e di legalità necessari per un vivere civile; Considerato inoltre che la nostra concittadina Emanuela Loi, agente della Polizia di Stato, morta nella strage di via D'Amelio a Palermo in occasione dell'attentato dinamitardo che tolse la vita anche al giudice antimafia, Paolo Borsellino, rappresenta un punto di riferimento per le istituzioni, per tanti giovani e non solo, perché con il suo sacrificio è accresciuto quel senso civico di far in modo che quei valori morali e di legalità necessari per un vivere civile siano sempre presenti; è intendimento dell’Amministrazione completare la piazza della legalità Falcone e Borsellino, con due opere d’arte che possano rievocare la memoria dei magistrati e dell’agente di polizia dello Stato e possa essere di monito per le future generazioni;