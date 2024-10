Elsa Fornero sarà a Pattada il prossimo 5 marzo per presentare il suo libro Chi ha paura delle riforme.

L'evento, patrocinato dal Comune di Pattada e presentato dalla società cooperativa Intrecci di Culture, si terrà alle 19.30 presso la Sala consiliare. La presentazione del libro sarà a cura di Giovanni Antonio Deiana. Coordinerà i lavori la sociologa Mari Dettori e interverrà il sindaco di Pattada, Angelo Sini.

Elsa Fornero, docente di Economia presso l'Università di Torino, è stata ministro del Lavoro e delle Politiche sociali nel Governo Monti. Il libro Chi ha paura delle Riforme, edito dall’Università Bocconi, è l’ultimo scritto dalla docente e viene presentato per la prima volta in Sardegna. "Il funzionamento del sistema pensionistico e la necessità di riforme in tal senso è l'argomento del testo", spiega Giovanni Antonio Deiana. L'idea di invitare l'ex ministro a Pattada nasce dalla "stima per Elsa Fornero, che considero uno dei ministri più preparati che l’Italia abbia avuto nella storia repubblicana. Esprimo un giudizio così 'generoso' perché Elsa Fornero, durante la sua esperienza di ministro ha dimostrato una grande sensibilità e coerenza, assumendosi da sempre le proprie responsabilità".

"E' un grande piacere averla a Pattada e dare la possibilità alle persone di avere un dialogo pacato e civile con lei, in merito alla sua esperienza di governo. Il dialogo e il confronto sono fondamentali per poter esprimere liberamente le proprie opinioni. Dopo aver contattato la Fornero via mail, alcuni anni fa, l'ho potuta incontrare a Porto Cervo proponendole di venirci a trovare a Pattada, e fin da subito si mostrò disponibile. Oggi possiamo condividere con lei questo interessante momento".